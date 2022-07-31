Трагедія в Оленівці: Жданов розповів, як росіяни могли вбити українських військовополонених

Ймовірно окупанти всередині приміщення підірвали термобаричний боєприпас, вигадавши історію про ракетний обстріл.

Про це 31 липня сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Британські експерти говорять, що у приміщенні могли підірвати термобаричний боєприпас. Він призводить до смерті людей та викликає пожежу, особливо всередині. Головна ознака, яка показує, що це не вибух фугасний від снаряду, те що всі ліжка стоять на місцях і будинок практично цілий: дах мало знести, ліжка повинно було знести. Але цього немає. Тіла цілі, обгорілі лежать на місцях, їх теж повинно було понівечити вибуховою хвилею. Також повинні були бути вирви у підлозі від фугасних снарядів. Цього нічого немає, є тільки сліди від пожежі. Тобто приміщення могли підірвати зсередини. І британці теж підтримують версію про те, що Росія просто вчинила масове вбивство, інсценувавши обстріл", - наголосив Жданов.

Жданов наголосив, що такий жахливий злочин повинні розслідувати Червоний Хрест спільно з ООН. Також він зазначив, що РФ уже намагається виправдатись за масові вбивства військовополонених, але в них це нічого не виходить, а тому вони самі ймовірно організували обстріл штабу Чорноморського флоту.

Нагадаємо, російський окупант у перехопленій розмові бідкається на погане ставлення його керівництва до особового складу. Його мати ж натомість розповідає своєму сину наративи російської пропаганди та переконує його, що "РФ перемагає".

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