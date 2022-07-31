Чи можуть повторно вручити повістку: відповідь юриста

В Україні триває загальна мобілізація, чоловікам призовного віку (від 18 до 60 років) вручають повістки. Чи можуть повторно вручати повістки та в яких випадках - у матеріалі ТСН.ua

За словами юриста Ростислава Кравця, повторне вручення повісток в Україні - не рідкість.

Повторно повістки можуть вручатися, за словами юриста:

Якщо особа за певних обставин, її не отримала, якщо особі не змогли вручити повістку.

Повторну повістку можуть направити як для уточнення даних призовника, так і для проходження ВЛК, аби з’ясувати придатність до служби.

Якщо військовозобов’язаний не з’явився до військкомату у назначений час.

Громадяни, які ухиляються від служби у лавах ЗСУ та які раніше були засуджені за статтею "Ухилення від призову з мобілізації", не підлягають зняттю з військового обліку, їм вручатимуть повістки повторно. "Навіть сплата штрафу чи арешт не звільняють військовозобов’язаного від мобілізації", – зазначає юрист.

Як наголошує Кравець чоловікам, які ухиляються від проходження військової служби, які не з’являються до військкоматів після отримання повісток, загрожує кримінальна та адміністративна відповідальність. За неявку за викликом до територіального центру комплектування у призначений час передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 3 400−5 100 грн з подальшим доставлянням особи до ТЦК. Згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу України встановлюється відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

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