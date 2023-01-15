Чому та кому не можна спати на животі

З яких причин краще не спати на животі, а кому це корисно, читайте в матеріалі ТСН.ua

Багато людей сплять на животі, але існує думка, що ця поза неправильна і навіть небезпечна для здоров'я.

На думку експертів, якщо спати на животі, це може спричини такі негативні наслідки:

Болі у спині. Перше, що страждає під час сну на животі — шия та спина. Коли голова протягом ночі - 8 годин перебуває у неприродному положенні, посилюється навантаження на хребет, що може спричинити виникнення хронічних болів у спині. Сон на животі погано впливає і на поперек. Надмірний вигин у поперековому відділі призводить до напруги м'язів, у той час, як вони мають відпочивати.

Порушення кровообігу. У положенні лежачи на животі шия знаходиться під кутом 90 градусів до спини. При такому положенні може перетискатися одна з артерій, кровопостачання головного мозку погіршуватися.

Набряки. При неприродному положенні хребта порушується відтік лімфи, що може стати причиною ранішніх набряків. В першу чергу страждають від звички спати на животі та шкіра обличчя та зони декольте, з'являються зморшки біля носа і губ.

Спання на животі жінками провокує сильний тиск на молочні залози, що може призвести до утворення пухлин.

Навантаження на серце. Під час сну на животі здавлюються легені та не можуть при вдиху повністю розкриватися. Як наслідок, кількість кисню, що надходить у кров, зменшується, на серце росте навантаження.

Часті позиви до туалету. У положенні лежачи на животі збільшується тиск на сечовий міхур, що може спричинити часті позиви до туалету.

На думку медиків, оптимальна поза для сну, – це поза ембріона, лежачи на боці із зігнутими ногами, що допомагає розслабити м'язи й зняти напругу.

Якщо ж ніяк неможливо відмовитись від спання на животі, намагайтесь спати на максимально тонкій та м'якій подушці, щоб мінімізувати навантаження на шийні хребці.

Кому та чому сон на животі буде корисним:

Тим, хто хропе вночі.

Людям, які страждають від кишкових кольок, підвищеного газоутворення, гастриту та виразки. Крім того, у положенні лежачи на животі не здавлюються нирки, внаслідок чого організм краще очищається.

Сон на животі — ідеальна умова для розпрямлення хрящів, що забезпечують гнучкість і рухливість хребетного стовпа.

Читайте також: