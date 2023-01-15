Чому та кому не можна спати на животі

З яких причин краще не спати на животі, а кому це корисно, читайте в матеріалі ТСН.ua
Багато людей сплять на животі, але існує думка, що ця поза неправильна і навіть небезпечна для здоров'я.
На думку експертів, якщо спати на животі, це може спричини такі негативні наслідки:
- Болі у спині. Перше, що страждає під час сну на животі — шия та спина. Коли голова протягом ночі - 8 годин перебуває у неприродному положенні, посилюється навантаження на хребет, що може спричинити виникнення хронічних болів у спині. Сон на животі погано впливає і на поперек. Надмірний вигин у поперековому відділі призводить до напруги м'язів, у той час, як вони мають відпочивати.
- Порушення кровообігу. У положенні лежачи на животі шия знаходиться під кутом 90 градусів до спини. При такому положенні може перетискатися одна з артерій, кровопостачання головного мозку погіршуватися.
- Набряки. При неприродному положенні хребта порушується відтік лімфи, що може стати причиною ранішніх набряків. В першу чергу страждають від звички спати на животі та шкіра обличчя та зони декольте, з'являються зморшки біля носа і губ.
- Спання на животі жінками провокує сильний тиск на молочні залози, що може призвести до утворення пухлин.
- Навантаження на серце. Під час сну на животі здавлюються легені та не можуть при вдиху повністю розкриватися. Як наслідок, кількість кисню, що надходить у кров, зменшується, на серце росте навантаження.
- Часті позиви до туалету. У положенні лежачи на животі збільшується тиск на сечовий міхур, що може спричинити часті позиви до туалету.
На думку медиків, оптимальна поза для сну, – це поза ембріона, лежачи на боці із зігнутими ногами, що допомагає розслабити м'язи й зняти напругу.
Якщо ж ніяк неможливо відмовитись від спання на животі, намагайтесь спати на максимально тонкій та м'якій подушці, щоб мінімізувати навантаження на шийні хребці.
Кому та чому сон на животі буде корисним:
- Тим, хто хропе вночі.
- Людям, які страждають від кишкових кольок, підвищеного газоутворення, гастриту та виразки. Крім того, у положенні лежачи на животі не здавлюються нирки, внаслідок чого організм краще очищається.
- Сон на животі — ідеальна умова для розпрямлення хрящів, що забезпечують гнучкість і рухливість хребетного стовпа.
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