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Чому та кому не можна спати на животі

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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744
Час на прочитання
2 хв
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Чому та кому не можна спати на животі

Якщо спати на животі - які будуть наслідки

З яких причин краще не спати на животі, а кому це корисно, читайте в матеріалі ТСН.ua

Багато людей сплять на животі, але існує думка, що ця поза неправильна і навіть небезпечна для здоров'я. 

На думку експертів, якщо спати на животі, це може спричини такі негативні наслідки:

  • Болі у спині. Перше, що страждає під час сну на животі — шия та спина. Коли голова протягом ночі - 8 годин перебуває у неприродному положенні, посилюється навантаження на хребет, що може спричинити виникнення хронічних болів у спині. Сон на животі погано впливає і на поперек. Надмірний вигин у поперековому відділі призводить до напруги м'язів, у той час, як вони мають відпочивати.
  • Порушення кровообігу. У положенні лежачи на животі шия знаходиться під кутом 90 градусів до спини. При такому положенні може перетискатися одна з артерій, кровопостачання головного мозку погіршуватися.
  • Набряки. При неприродному положенні хребта порушується відтік лімфи, що може стати причиною ранішніх набряків. В першу чергу страждають від звички спати на животі та шкіра обличчя та зони декольте, з'являються зморшки біля носа і губ.
  • Спання на животі жінками провокує сильний тиск на молочні залози, що може призвести до утворення пухлин.
  • Навантаження на серце. Під час сну на животі здавлюються легені  та не можуть при вдиху повністю розкриватися. Як наслідок, кількість кисню, що надходить у кров, зменшується, на серце росте навантаження. 
  • Часті позиви до туалету. У положенні лежачи на животі збільшується тиск на сечовий міхур, що може спричинити часті позиви до туалету. 

На думку медиків, оптимальна поза для сну, – це поза ембріона, лежачи на боці із зігнутими ногами, що допомагає розслабити м'язи й зняти напругу.

Якщо ж ніяк неможливо відмовитись від спання на животі, намагайтесь спати на максимально тонкій та м'якій подушці, щоб мінімізувати навантаження на шийні хребці.

Кому та чому сон на животі буде корисним:

  • Тим, хто хропе вночі.
  • Людям, які страждають від кишкових кольок, підвищеного газоутворення, гастриту та виразки. Крім того,  у положенні лежачи на животі не здавлюються нирки, внаслідок чого організм краще очищається.
  • Сон на животі — ідеальна умова для розпрямлення хрящів, що забезпечують гнучкість і рухливість хребетного стовпа.

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Дата публікації
Перегляди
744
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