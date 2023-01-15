В "Укренерго" попередили, що терміни відключень електроенергії можуть збільшитись

Енергетики продовжують роботу над ліквідацією наслідків чергового масованого ракетного удару по Україні.

В Україні триває відновлення об'єктів критичної інфраструктури після 12-го ракетного удару, який Росія здійснила вчора, 14 січня.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Ремонтні роботи тривають на всіх пошкоджених обстрілами об’єктах. Обмеження споживання діють протягом усієї доби. При їх перевищенні будуть застосовані аварійні відключення. Отже, для споживачів терміни відключень можуть збільшитись.

"Вчора ворог намагався прицільно бити по блоках теплових електростанцій (ТЕС). Через пошкодження обладнання вони припинили або знизили виробіток електроенергії, і в енергосистемі збільшився дефіцит. Це змусило дещо знизити ліміти споживання, пропорційно для всіх областей", - зазначає пресслужба.

Ракетний удар по Україні 14 січня

Внаслідок масованого ракетного удару по Україні 14 січня зафіксовані влучання в енергетичні об’єкти у п’яти областях – Київській, Івано-Франківській, Вінницькій, Львівській та Харківській.

Ціллю атаки терористів були об'єкти генерації та високовольтна інфраструктура магістральних мереж по всій Україні.

У низці регіонів України були застосовані аварійні відключення електроенергії.

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