Ракетна атака по енергетиці України: є влучання у 5 областях та знеструмлення

Після обстрілів на Харківщині та Львівщині частково немає електроенергії.

Внаслідок масованого ракетного удару по Україні 14 січня зафіксовані влучання в енергетичні об’єкти у п’яти областях, над відновленням вже працюють ремонтні бригади.

Про це повідомили в "Укренерго".

Зазначається, що ціллю атаки терористів були об'єкти генерації та високовольтна інфраструктура магістральних мереж по всій Україні.

"На жаль, є влучання в 5 областях: Київській, Івано-Франківській, Вінницькій, Львівській та Харківській. Внаслідок цього суттєво зріс дефіцит потужності в енергосистемі", – йдеться в заяві.

В "Укренерго" наголосили на складній ситуації на Харківщині та Львівщині – там внаслідок атаки наразі частково відсутнє електропостачання. Над відновленням вже працюють ремонтні бригади.

У низці регіонів України були застосовані аварійні відключення електроенергії, і цедозволило мінімізувати наслідки російської атаки.

"Але сьогодні є гірші наслідки атаки, ніж пошкоджені енергооб'єкти, які ми обов'язково відновимо. Життя та здоров'я наших співгромадян у Дніпрі. Щирі співчуття рідним загиблих та швидкого одужання постраждалим", – додали в компанії.

Нагадаємо, російські загарбники 14 січня вкотре влаштували масований ракетний обстріл України – як по об’єктах критичної інфраструктури, так і по житлових будинках. Зокрема, після влучання ракети у будинок у Дніпрі загинули 5 людей, ще 27 – постраждали. Зауважимо, що під час оголошення повітряної тривоги в областях заздалегідь була вимкнена електроенергія через ракетну загрозу.

Силам ППО вдалося збити в українському небі 25 із 38 випущених Росією ракет.

Що з відключеннями світла та відновленням енергосистеми

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