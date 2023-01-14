Ракетная атака по энергетике Украины: есть попадания в 5 областях и обесточивание

После обстрелов в Харьковской и Львовской областях частично нет электроэнергии.

В результате массированного ракетного удара по Украине 14 января зафиксированы попадания в энергетические объекты в пяти областях, над восстановлением уже работают ремонтные бригады.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Целью атаки террористов были объекты генерации и высоковольтная инфраструктура магистральных сетей по всей Украине.

"К сожалению, есть попадания в 5 областях: Киевской, Ивано-Франковской, Винницкой, Львовской и Харьковской. В результате существенно вырос дефицит мощности в энергосистеме", — говорится в заявлении.

В "Укрэнерго" отметили сложную ситуацию в Харьковской и Львовской областях — там в результате атаки частично отсутствует электроснабжение. Над возобновлением уже работают ремонтные бригады.

В ряде регионов Украины были применены аварийные отключения электроэнергии, что позволило минимизировать последствия российской атаки.

"Но сегодня есть худшие последствия атаки, чем поврежденные энергообъекты, которые мы обязательно восстановим. Жизнь и здоровье наших сограждан в Днепре. Искренние соболезнования родным погибших и быстрого выздоровления пострадавшим", — добавили в компании.

Напомним, российские захватчики 14 января в очередной раз устроили массированный ракетный обстрел Украины – как по объектам критической инфраструктуры, так и по жилым домам. В частности, после попадания ракеты в здание в Днепре погибли 5 человек, еще 27 – пострадали. Заметим, что при объявлении воздушной тревоги в областях заранее была выключена электроэнергия из-за ракетной угрозы.

Силам ПВО удалось сбить в украинском небе 25 из 38 выпущенных Россией ракет.

Что с отключениями света и восстановлением энергосистемы

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