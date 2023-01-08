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Дізнайтесь за три кроки чи не загрожує вам хвороба Альцгеймера

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
774
Час на прочитання
1 хв
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Дізнайтесь за три кроки чи не загрожує вам хвороба Альцгеймера

Тест на демініцію

Тест, який допоможе визначити ризики виникнення демініції

Хвороба Альцгеймера – це повільно захворювання нервової системи, що повільно прогресує та проявляється розладом інтелекту (деменцією). Захворювання названо так на честь німецького психіатра та невролога Альцгеймера, який уперше вивчив та описав хворобу. Найчастіше хвороба з'являється у людей похилого віку, але зрідка зустрічається і рання форма деменції.

Перша стадія деменції характеризується порушення пам'яті, складнощами із засвоєнням нових знань, проблемами з абстрактним мисленням та зосередженістю, байдужістю до подій, що відбуваються, неуважністю, порушенням орієнтації у просторі.

Пропонуємо тести на концентрацію уважності, які допоможуть зорієнтуватися, наскільки мозок гнучкий, здатний зосереджуватись та бути уважним.

Перший тест. Не користуючись підручними засобами, як то палець, олівець, курсор, знайдіть “С” на картинці.

Знайдіть
Знайдіть "С"

Тепер слід зосередитись в пошуку шестірки

Другий тест. Так само без допоміжних засобів знайдіть на картинці "6".

Знайдіть
Знайдіть "6"

Третій тест. Тепер знайдіть "N", це завдання дещо складніше, ніж попередні.

Знайдіть
Знайдіть "N"

Якщо ви вклалися за пів хвилини, значить все чудово з вашим мозком. 

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Дата публікації
Перегляди
774
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