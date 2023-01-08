Росіяни обстріляли Херсон запалювальними снарядами: як горіло місто (відео)

Під ворожу атаку потрапив Таврійський район міста.
Російські війська вночі завдали удару по Таврійському мікрорайону Херсона з використанням запалювальних боєприпасів.
Про це заявив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"На відео – Херсон цієї ночі. Російські окупанти завдали удару по Таврійському мікрорайону міста. Для атаки використали запалювальні боєприпаси", - написав він та опублікував відео пожежі в місті.
За його даними, минулося без жертв серед мирного населення та руйнування цивільної інфраструктури.
Після відходу з Херсона в листопаді російські війська почали регулярно обстрілювати місто і контрольовану українською владою частину області.
Росіяни гатили по Херсону навіть під час так званого перемир'я на Різдво. Протягом минулої доби, 7 січня, окупанти 19 разів обстріляли Херсонську область.
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