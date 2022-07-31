"Затяжна війна – величезна небезпека": депутат Європарламенту

Кремлівський диктатор Володимир Путін розпочав повномасштабну війну проти України, знаючи, що має досягти певних результатів. І поки не досягне їх – він її не закінчить.

Про це розповів литовський політик і дипломатом, депутат Європейського парламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс в інтерв'ю "Фактам".

За його словами, Росія може цю війну автоматично перетворить на затяжний конфлікт.

"Тому я серйозно розглядаю усі варіанти. І запекла, але коротша війна, чи пасивніша, але затяжна, – все це лягає на плечі України. Затяжна війна – така ж величезна небезпека, бо її треба витримати не лише у військовому плані, а й економічно. А це також геополітичний ризик", - зазначив він.

За його словами, Захід ще не знайшов відповідь, яким буде сучасний план Маршалла. Адже будь-який варіант війни — це погано.

"Тому нам треба зробити так, щоб Путін не міг далі вести бойові дії. А це і санкції, і військова допомога Україні, і політичний сигнал, що агресор заплатить найвищу ціну за цю війну, яку щодня слід посилати до Кремля. Якщо цей сигнал стихне, тоді лаврови та інші шовіністи з Москви знайдуть підтвердження будь-якому сценарію, який їм підходить. Тому що вони розуміють, що програш Україні означає закінчення їхньої кар'єри, позбавлення благ, якими вони користуються, і, може, навіть позбавлення їхнього життя…", - підкреслив Ауштрявічюс.

Нагадаємо, у США пообіцяли відреагувати на будь-які спроби анексії з боку Росії.

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