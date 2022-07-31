Ілона Гвоздьова довела до сліз емоційним танцем про війну в Україні під Монатіка

Як розповіла Ілона Гвоздьова, спільними зусиллями разом з фондом "Пліч-о-пліч" і фондом "По парам" будо організовано благодійний виступ танцівників.

Всі зібрані під час заходу кошти направлять на допомогу хлопцям, які боронять наші життя і дарують нам кожен новий день.

На цьому заході Гвоздьова представила емоційний танець, який виконала у парі з Романом Грициною. Виступ пари відбувся під трек співака Дмитра Монатіка "Молчунам".

"Чому вони мовчать? Цей виступ я присвячую всім артистам, які й досі мовчать про війну в Україні! Поки ви продовжуєте жити нормальним життям, наші люди гинуть від руської нечисті! А також цим танцем хочу подякувати всім нашим захисникам, дякую за те що й досі живі. Хлопці, ми з вами, тримайтесь, а ми будемо допомагати і молитися за вас!" – підписала відео з виступом Гвоздьова.

Своєю чергою, шанувальники зізналися, що танець Ілони І Романа розчулив їх до сліз: "Дякую. Дивилась зі сльозами на очах", "це так прекрасно та душевно", "дивилася на одному диханні", "неможливо стримати сліз, це так емоційно!".

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