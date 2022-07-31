"Легше не стало": Магучіх зізналася, що написала їй росіянка Ласіцкене після ЧС-2022

20-річна спортсменка з Дніпра, яка завоювала "срібло" ЧС-2022 з легкої атлетики, розповіла, що після змагань в американському Юджині отримала повідомлення від олімпійської чемпіонки Токіо-2020 в стрибках у висоту, росіянки Марії Ласіцкене.

"Мені ніхто не написав з тих, з ким я спілкувалася. Дівчатам теж. Натомість ті, з ким я не спілкувалася, і кого я навіть не знала, після того, як я виставила пост та деякі сторіс почали: "Що ти виставляєш? Навіщо це робити? Ти нічого не розумієш. Це не наша проблема".

Можливо, я нічого не розумію, але в моїй країні почалася війна, я мушу виїхати, щоб бути в безпеці та продовжувати тренування, щоб показувати результати. Як ми бачимо, більшість спортсменів підтримують це, бо ми бачимо і мітинги зі спортсменами. Прикро тоді було.

Три місяці минуло і Марія Ласіцкене написала листа до Томаса Баха, але вона написала тільки про те, що вона не виступає. Мені вона нічого не писала. Вже після чемпіонату світу в Юджині вона мені написала, але, знаєте, це вже після стількох моїх інтерв'ю. Я всім розказую про Україну, про відносини, і тут вона мені написала. Вона написала, що, звичайно, вона дуже хвилюється за нас і за цю ситуацію. Але, знаєте, легше не стало. Минуло вже 5 місяців війни. Яка може бути розмова?", - сказала Магучіх в інтерв'ю Прямий FM.

Додамо, що раніше Ласіцкене, яка має звання капітана Збройних сил РФ, влаштувала істерику через "бан" спортсменів країн-агресорок. Також вона була довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах 2018 року.

Нагадаємо, ЧС-2022 в Юджині відбувся без російських і білоруських спортсменів, яких усунули через повномасштабне вторгнення РФ до України.

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