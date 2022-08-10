Росія на окупованих територіях видає фейкові паспорти, придатні лише для участі у псевдореферендумах

За допомогою такого паспорта, який Росія видає за спрощеною процедурою, не можна отримати жодних соціальних виплат. Однак участь у псевдореферендумах за таким документом доступна.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Росія намагається якнайшвидше паспортизувати населення ТОТ Херсонщини та Запоріжжя, проте, виявляється, навіть на території країни-агресора цей "паспорт" не вважається повноцінним документом", - йдеться в повідомленні.

У ЦПД пояснюють, що такі обмеження зумовлені тим, що на ТОТ України "паспорти" Росія видає за спрощеною процедурою.

"У підсумку "паспорт", виданий на ТОТ, не дає українцям таких же законних прав, що мають росіяни", - кажуть у ЦПД.

Так, українці, яким вручили російський паспорт не можуть оформити та отримувати соціальні виплати та пенсію. Крім того, у "паспорті" не вказується прописка. Не передбачено і виплати у разі загибелі внаслідок примусової мобілізації

"Єдине, для чого видається цей "паспорт", - участь у голосуванні на виборах рф з обранням "правильного" кандидата", - наголошують у ЦПД.

Нагадаємо, міністри країн Європейського союзу обговорять заборону видачі шенгенських віз росіянам ймовірно вже наприкінці цього місяця.

Читайте також: