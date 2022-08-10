"Людина в найближчому оточенні Путіна посилала Заходу сигнали, що готова домовлятися" - ексдепутат РФ

Кремлівська еліта зараз в паніці і намагається зрозуміти "з ким вирішувати питання".

Російський уряд наразі має опозиційні настрої, оскільки представники кремлівських еліт намагаються знайти, "кому здаватися, з ким вирішувати питання, кому можна занести, щоб втекти".

Про це журналісту Дмитру Гордону розповів колишній депутат Держдуми РФ, бізнесмен Ілля Пономарьов.

"Мені постійно пишуть, і не лише мені. Знаю, що пишуть і в Офіс українського президента, і на Захід пишуть. Усім пишуть. Українській владі – менше, бо незрозуміло, знов-таки, з ким урегульовувати питання. Аж надто це все ненадійно. Але взагалі всім, хто може брати участь як посередник, думаю, надходять схожі запити постійно і по різних лініях", – сказав він.

Пономарьов підтвердив, що Захід отримує сигнали, що "ми готові здаватися і домовлятися", додавши, що такі запити надходять, зокрема, від представників дуже високих рівнів російського керівництва.

"Я знаю одну людину в найближчому оточенні Путіна, від якої теж є такий запит. Ти навіть не можеш повірити, хто б це міг бути. Я не можу її, звісно, назвати, бо це зруйнує всю історію. Але ти собі не уявляєш: це реально один зі стовпів режиму. Рівень розвалу дуже великий. Дуже низький рівень довіри. Реально немає з ким вирішити питання", – сказав бізнесмен.

Нагадаємо, Пономарьов розповів, хто з оточення Путіна був проти повномасштабної війни в України.

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