"Человек в ближайшем окружении Путина посылал Западу сигналы, что готов договариваться" - экс-депутат РФ

Российское правительство сейчас имеет оппозиционные настрои, поскольку представители кремлевских элит пытаются найти, "кому сдаваться, с кем решать вопрос, кому можно занести, чтобы убежать".

Об этом журналисту Дмитрию Гордону рассказал бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев.

"Мне постоянно пишут, и не только мне. Знаю, что пишут и в Офис украинского президента, и на Запад пишут. Всем пишут. Украинским властям – меньше, потому что непонятно, опять-таки, с кем урегулировать вопрос. Уж слишком это все ненадежно. Но вообще всем, кто может участвовать как посредник, думаю, поступают похожие запросы постоянно и по разным линиям", – сказал он.

Пономарев подтвердил, что Запад получает сигналы, что "мы готовы сдаваться и договариваться", добавив, что такие запросы поступают, в частности, от представителей очень высоких уровней российского руководства.

"Я знаю одного человека в ближайшем окружении Путина, от которого тоже есть такой запрос. Ты даже не можешь поверить, кто бы это мог быть. Я не могу его, конечно, назвать, потому что это разрушит всю историю. Но ты себе не представляешь: это реально один из столпов режима. Уровень развала очень велик. Очень низкий уровень доверия. Реально не с кем решить вопрос", – сказал бизнесмен.

Напомним, Пономарев рассказал, кто из окружения Путина был против полномасштабной войны в Украине.

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