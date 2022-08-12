В Украине учебный процесс может быть в смешанной форме — МОН

С 1 сентября учебный процесс в школах может проходить в смешанном режиме.
В Министерстве образования и науки Украины подчеркивают, что готовы к этому. Впрочем, окончательное решение все же последует за родителями: они сами будут принимать решение о формате обучения собственных детей.
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт во время информационного телемарафона.
"Это ведь будет определенным образом чередовать очное с онлайн обучением и даст возможность каждому преподавателю формировать определенную очередность в усвоении материала. Или это будет очно, или онлайн. И тем самым на сегодня уже есть и методики и даже в нашей платформе "Всеукраинской школе онлайн" предусмотрено построение индивидуальной образовательной траектории каждого учащегося и вместе с каждым учителем", — сказал Шкарлетт.
По словам руководителя МОН, начало обучения будет исключительно в рамках ситуации безопасности.
Как сообщалось, в школах Киева решили полностью отказаться от русского языка. В новом учебном году школьные программы не предполагают преподавания предметов на русском языке и изучения русского языка вообще как предмета, ни факультативно.
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