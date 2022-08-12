Медведев откровенно угрожает Европе атомными станциями

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вновь написал эмоциональный текст, в котором на этот раз взялся угрожать Европе атомными станциями.

Медведев пригрозил миру "новым Чернобылем", намекая на удар России по европейским АЭС.

Об этом бывший президент РФ написал в своем Телеграмме.

"Что здесь скажешь... Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны", — заявил Медведев.

Судя по словам Медведева, это якобы Украина "сама обстреливает свою Запорожскую АЭС".

"Киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль. Ракеты и снаряды ложатся все ближе к реактору Запорожской АЭС и хранилищам радиоактивных изотопов. Говорят, что это Россия. Это очевидная ложь даже для туповатой русофобной публики", .

Отметим, Путин перестал говорить, что в Украине разгул нацизма, а во время его последнего публичного выступления вообще ни разу не произнес название нашего государства. Зато свой рот все чаще открывал Дмитрий Медведев. Только через месяц тот пригрозил украинцам судным днем, а Владимира Зеленского сравнил с Гитлером.

Что же на самом деле происходит за Кремлевской стеной, говорится в ТСН.

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