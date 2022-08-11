Арестович о визите Медведева на Луганщину: "Это безумный спитый дядька, от которого ушла жена"

На месте заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева любой другой нормальный человек не поехал бы с такой миссией в Луганскую область.

Медведев – дурак и не понимает, что "его засвечивают, как тушку на заклание".

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в разговоре с российским юристом, адвокатом Марком Фейгиным.

Заметим, 11 августа Медведев посетил оккупированную часть Луганской области, где по поручению президента РФ Владимира Путина провел совещание по безопасности с главарями террористов "ЛНР" и "ДНР".

"Относительно Медведева, он дурак и не понимает, что с ним делают. Его засвечивают, как тушку на заклание. Это безумный спитый дядька, от которого ушла жена. Ну, посмотрите на его Twitter. "Мы его уволили и как бы обнулили историю, давайте договоримся". Но поскольку он находится в процессе алкогольного распада личности, он не отбивает дупля. Любой другой нормальный человек не поехал бы с такой миссией", – сказал Арестович.

Он также высказался о роли первого заместителя главы Администрации президента России Сергея Кириенко, являющегося кремлевским куратором "ЛДНР". Ранее именно он совершал такие визиты, как совершил 11 августа Медведев.

"И здесь надо посмотреть, как Кириенко изящно выпрыгнул. До этого же он ездил, а теперь послали Медведева. Я представляю, какую аппаратную интригу нужно было прокрутить Кириенко, чтобы спрыгнуть с этой идиотской темы. Ему очень не хотелось этим заниматься. Это, как Лавров восемь лет откручивался от посещения Крыма. И только после Крымской платформы – за то, что он ее допустил, Путин его пинками туда загнал", – рассказал советник главы ОП.

Напомним, Медведев истерически отреагировал на предложение Эстонии отменить визы для россиян в ЕС, назвав это "нацистской хренью".

Путин претендует на роль Гитлера, Медведев – Геббельса

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