Арестович назвал пути освобождения пленных "азовцев"

По мнению Арестовича, для освобождения "азовцев" нужно большое количество российских пленных.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович назвал способы, как можно освободить из российского плена уцелевших защитников "Азовстали".

Об этом он сказал в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

"Для них (россиян. – Ред.) стоп-словом или стоп-действием является только большое количество российских пленных. Нам нужно набрать российских пленных, желательно знаковых по важности, которых можно обменять. Я не думаю, что они не будут спешить их ("азовцев". – Ред.) казнить", – считает Арестович.

По его мнению, самые важные для Кремля – кадыровцы.

"Они решают вопросы обмена. Также люди дефицитных военных специальностей, сотрудники спецслужб", – отмечает советник ОП.

Также он отметил важность целого комплекса международных мероприятий, которые показывают, что "Азов" – это полк Национальной гвардии Украины, и на него распространяется Женевская конвенция.

Ранее военный эксперт Олег Жданов назвал возможные способы обмена.

Напомним, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в поселке Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области раздался взрыв. Там захватчики удерживали в плену украинских военных, в том числе и защитников Мариуполя и гражданских.

В результате взрыва погибли около 40 человек, еще 130 получили ранения. Всю вину Россия пыталась переложить на ВСУ. Однако выводы международных экспертов свидетельствуют о том, что причиной этого убийства или способом этого убийства было термобарическое оружие, которое применила РФ.

В полку "Азов" российский удар по Оленовке расценивают, "как акт публичной казни". Но заверили, что выясняют имена исполнителей и организаторов расстрела колонии, где находились украинские военные, в основном "азовцы".

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