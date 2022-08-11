Арестович назвав шляхи визволення полонених "азовців"

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович назвав способи, як можна звільнити з російського полону вцілілих захисників "Азовсталі".

Про це він сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"Для них (росіян. – Ред.) стоп-словом чи стоп-дією є лише велика кількість російських полонених. Нам потрібно набрати російських полонених, бажано знакових за важливістю, яких можна обміняти. Я не думаю, що вони не поспішатимуть їх ("азовців". – Ред.) стратити", – вважає Арестович.

На його думку, найважливіші для Кремля – кадирівці.

"Вони вирішують питання обміну. Також люди дефіцитних військових спеціальностей, співробітники спецслужб", – зазначає радник ОП.

Також він наголосив на важливості цілого комплексу міжнародних заходів, які показують, що "Азов" – це полк Національної гвардії України, і на нього розповсюджується Женевська конвенція.

Раніше військовий експерт Олег Жданов назвав можливі способи обміну.

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії у селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Там загарбники утримували в полоні українських військових, зокрема і оборонців Маріуполя та цивільних.

Внаслідок вибуху загинули близько 40 людей, ще 130 зазнали поранень. Всю провину Росія намагалася перекласти на ЗСУ. Однак висновки міжнародних експертів свідчать про те, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя, яку застосувала РФ.

У полку "Азов" російський удар по Оленівці розцінюють, "як акт публічної страти". Та запевнили, що з'ясовують імена виконавців та організаторів розстрілу колонії, де перебували українські військові, здебільшого "азовці".

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