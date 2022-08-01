Відповіді від ООН не отримав: омбудсмен - про місце перебування "Волини" та Прокопенка 

Інформацію про місцеперебування командира полку "Азов" Дениса Прокопенка та командира 36 бригади морської піхоти Сергія Волинського наразі не розголошують.
Невідомо, чи українські командири-захисники "Азовсталі" перебували в колонії в Оленівці, де окупанти влаштували кривавий теракт.
Про це 1 серпня в етері телемарафону сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
"Це - два наших командира. Ми зараз встановлюємо конкретне місце, де вони перебували. Щоб не завадити процесу отримання інформації, я публічно не можу сказати, де і хто перебуває. У нас є комунікація з міжнародним комітетом "Червоного Хреста". Щодо ООН - у нас гірша ситуація. Листи-звернення я туди направив ще у перший день після трагедії в Оленівці, проте відповіді так і не отримав", - сказав Лубінець.
Нагадаємо, родичі "азовців" у центрі Києва вимагають повернення бійців і покарання Росії за події в Оленівці.
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