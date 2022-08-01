Жодної відповіді: ООН ігнорує запити України щодо теракту в Оленівці - омбудсмен

Саме ООН і Червоний Хрест виступили гарантами під час виходу українських військових із "Азовсталі", заявляв раніше президент Зеленський.

Організація Об'єднаних Націй, яка виступала гарантом безпеки захисників "Азовсталі" після їхньої здачі в полон, досі не відповіла на запит України щодо теракту в Оленівці.

Про це розповів уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі загальнонаціонального телемарафону у слоті 1+1.

"Ні (ООН не входила в комунікацію Офісу омбудсмена. – Ред.). Можу повідомити, що у нас є комунікація з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста. З Організацією Об'єднаних Націй у нас гірша ситуація. Офіційно листи та запити я направляю. Я зробив це в перший день після трагедії. Якогось сигналу, навіть неофіційного, я не отримав – кажу це публічно", – заявив омбудсмен.