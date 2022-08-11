Зеленський закликав військових та представників влади утримуватися від гучних заяв щодо оборонних планів України

Президент України Володимир Зеленський вказав всім представникам державної та місцевої влади, військової сфери на загальне правило війни.

Про це глава держави говорив у своєму зверненні 11 серпня.

"Хочу зазначити сьогодні важливу річ для всіх представників державної та місцевої влади, військової сфери та інших осіб, які коментують події на фронті, оборонний задум командування, підготовку конкретних операцій тощо. Загальне правило просте: війна – це точно не час для марнославства й гучності заяв. Що менше конкретних деталей ви озвучите про наші оборонні плани, то краще буде для реалізації цих оборонних планів", - сказав він.

Президент закликав утримуватися від гучних заяв заради яскравих заголовків.

"Якщо ви хочете залишити по собі гучні заголовки – це одна справа. Відверто безвідповідальна. Якщо ж ви хочете перемоги для України, то це інша справа, і ви маєте відчувати свою відповідальність за кожне сказане слово про те, до чого готується наша держава в обороні чи в контрнаступах", - додав Зеленський.

Нагадаємо, військовий з високим званням публічно повідомив важливу для ЗСУ інформацію.

Тепер за цим фактом ведеться розслідування, оскільки його заяви могли зірвати плани Сил оборони. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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