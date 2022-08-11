Звільнення полонених "азовців: експерт назвав можливі способи обміну

Військовий експерт Олег Жданов розповів, як можна звільнити з російського полону вцілілих захисників "Азовсталі".

Про це він розповів на своєму YouTube-каналі.

За словами експерта, є кілька способів звільнення українських військовополонених.

Перший варіант – великий обмін

"Але для цього нам потрібно почати контрнаступ, щоб взяти велику кількість російських солдатів в полон. Тоді великий обмін може бути, припустимо, одного нашого солдата на кілька російських", – сказав Жданов.

Другий – контрнаступ

"Також це може бути контрнаступ наших військ, тому що там всього лише кілька десятків кілометрів від лінії фронту до Оленівки, де вони утримуються", – вважає експерт.

Третій варіант – "якась спеціальна операція"

Жданов певен: Росія робить все можливе, аби не віддавати Україні "азовців".

"Окупанти збираються влаштувати судилище в Маріуполі над ними, щоб звинуватити їх у тероризмі, хоча який може бути тероризм. По-перше, вони комбатанти, вони військовослужбовці регулярних Збройних сил України, вони офіційні особи. Солдата не можна звинувачувати в скоєнні злочинів, якщо він їх не скоював особисто. Він виконував наказ, він перебуває під присягою перед своєю країною. Росія творить цілковиту дикість", – зазначив експерт.

Жданов нагадав, що під час "дебальцевської операції" тоді ще не полк, а батальйон "Азов" відкинув російські війська від Маріуполя і зайняв населений пункт поблизу, що забезпечив досить велику дистанцію від лінії фронту до самого міста.

"І за це тепер їм мстити? За те, що вони захистили свою країну, свій будинок, свою сім'ю? Ми розуміємо, що таке РФ. Це дійсно не країна, це банда якась, яка не визнає ніяких міжнародних норм", – сказав Жданов.

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії у селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Там загарбники утримували в полоні українських військових, зокрема і оборонців Маріуполя та цивільних.

Внаслідок вибуху загинули близько 40 людей, ще 130 зазнали поранень. Всю провину Росія намагалася перекласти на ЗСУ. Однак висновки міжнародних експертів свідчать про те, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя, яку застосувала РФ.

У полку "Азов" російський удар по Оленівці розцінюють, "як акт публічної страти". Та запевнили, що з'ясовують імена виконавців та організаторів розстрілу колонії, де перебували українські військові, здебільшого "азовці".

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