Освобождение пленных "азовцев: эксперт назвал возможные способы обмена

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как можно освободить из российского плена уцелевших защитников "Азовстали".

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По словам эксперта, есть несколько способов освобождения украинских военнопленных.

Первый вариант – большой обмен

"Но для этого нам нужно начать контрнаступление, чтобы взять большое количество российских солдат в плен. Тогда большой обмен может быть, допустим, одного нашего солдата на несколько российских", – сказал Жданов.

Второй – контрнаступление

"Также это может быть контрнаступление наших войск, потому что там всего несколько десятков километров от линии фронта до Оленовки, где они содержатся", — считает эксперт.

Третий вариант – "какая-то специальная операция"

Жданов уверен: Россия делает все возможное, чтобы не отдавать Украине "азовцев".

"Оккупанты собираются устроить судилище в Мариуполе над ними, чтобы обвинить их в терроризме, хотя какой может быть терроризм. Во-первых, они комбатанты, они военнослужащие регулярных Вооруженных сил Украины, они официальные лица. Солдата нельзя обвинять в совершении преступлений, если он их не совершал лично. Он выполнял приказ, он находится под присягой перед своей страной. Россия творит полную дикость", – отметил эксперт.

Жданов напомнил, что во время "дебальцевской операции" тогда еще не полк, а батальон "Азов" отбросил российские войска от Мариуполя и занял населенный пункт вблизи, что обеспечило достаточно большую дистанцию от линии фронта до самого города.

"И за это теперь им мстить? За то, что они защитили свою страну, свой дом, свою семью? Мы понимаем, что такое РФ. Это действительно не страна, это какая-то банда, которая не признает никаких международных норм", – – сказал Жданов.

Напомним, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в поселке Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области раздался взрыв. Там захватчики удерживали в плену украинских военных, в том числе и защитников Мариуполя и гражданских.

В результате взрыва погибли около 40 человек, еще 130 получили ранения. Всю вину Россия пыталась переложить на ВСУ. Однако выводы международных экспертов свидетельствуют о том, что причиной этого убийства или способом этого убийства было термобарическое оружие, которое применила РФ.

В полку "Азов" российский удар по Оленовке расценивают, "как акт публичной казни". Но заверили, что выясняют имена исполнителей и организаторов расстрела колонии, где находились украинские военные, в основном "азовцы".

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