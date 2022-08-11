В Новой Каховке гремят мощные взрывы

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области вечером 11 августа слышны сильные взрывы.
Стает меньше российских оккупантов и их военной техники.
Об этом депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил в Сети.
"Херсонщина. В Новой Каховке сообщают о сильных взрывах. Стает меньше оккупантов и их техники", – говорится в коротком заявлении.
Напомним, 5 августа в Новой Каховке прогремел взрыв на складе с боеприпасами российских войск.
10 августа стало известно, что ВСУ попали по мосту возле Каховской ГЭС. Это последняя транспортная артерия захватчиков и теперь у них нет возможности перевозить достаточное количество оружия и техники через реку Днепр в Херсонской области.
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