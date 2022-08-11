Арестович рассказал, когда ВСУ могут освободить от оккупантов Херсон

Впрочем, у Украины есть шанс за два месяца освободить оккупированный армией государства-террористки Херсон.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону.

"Есть определенные ритмы. Сейчас нужно посмотреть, что они будут делать – те войска, которые туда перебросили. Там же еще очень некислая группировка – до 20 БТГ стоит на левом берегу Херсонщины. Она может пойти как на Запорожье, так и на Херсон", – объяснил он.

По словам Арестовича, "нормальная" БТГ – это 650-700 человек, однако на Херсонщину стянули "битые" – по 400-500 военных.

Как сообщалось, в Херсонской области россияне размещают свою технику у объектов стратегической инфраструктуры. Они думают, что хотя бы таким образом смогут уберечься.

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