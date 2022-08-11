Почти вся Украина "красная": оставайтесь в укрытиях

Воздушная тревога вечером 11 августа объявлена почти по всей территории Украины.

Существует угроза ракетного удара.

Оставайтесь в укрытиях.

Заметим, что воздушная тревога почти по всей территории Украины 11 августа объявляется уже в третий раз.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что в Украине в ближайшие недели нужно реагировать на сирены воздушных тревог. Российские оккупанты могут усилить ракетные обстрелы.

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