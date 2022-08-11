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Майже вся Україна "червона": залишайтеся в укриттях

Майже вся Україна "червона": залишайтеся в укриттях

Дата публікації
Перегляди
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Майже вся Україна "червона": залишайтеся в укриттях

Фото з відкритих джерел

Істнує загроза ракетного удару. 

Повітряна тривога ввечері 11 серпня оголошена майже на всій території України.

Істнує загроза ракетного удару. 

Залишайтеся в укриттях. 

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Зауважимо, що повітряна тривога майже на всій території України 11 серпня оголошується вже втретє. 

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що в Україні найближчими тижнями потрібно реагувати на сирени повітряних тривог. Російські окупанти можуть посилити ракетні обстріли. 

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
11к
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