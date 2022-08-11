Майже вся Україна "червона": залишайтеся в укриттях

Повітряна тривога ввечері 11 серпня оголошена майже на всій території України.

Істнує загроза ракетного удару.

Залишайтеся в укриттях.

Зауважимо, що повітряна тривога майже на всій території України 11 серпня оголошується вже втретє.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що в Україні найближчими тижнями потрібно реагувати на сирени повітряних тривог. Російські окупанти можуть посилити ракетні обстріли.

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