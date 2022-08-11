Майже вся Україна "червона": залишайтеся в укриттях

Істнує загроза ракетного удару.
Повітряна тривога ввечері 11 серпня оголошена майже на всій території України.
Істнує загроза ракетного удару.
Залишайтеся в укриттях.
Зауважимо, що повітряна тривога майже на всій території України 11 серпня оголошується вже втретє.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що в Україні найближчими тижнями потрібно реагувати на сирени повітряних тривог. Російські окупанти можуть посилити ракетні обстріли.
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