НБУ аннулировал лицензию еще одной сети обменников валют

Речь идет о компании "Голден групп". По данным регулятора она нарушила нормы украинского законодательства.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

"Кроме того, установлены факты препятствования этой компанией в проведении членами инспекционной группы Национального банка внеплановой выездной проверки, осуществления валютно-обменной операции без ее документального оформления и других нарушений", — сообщили в НБУ.

Государственный регулятор отметил, что эта компания охватывает около 0,15% рынка наличного обмена валют и имеет 18 пунктов обмена валют.

Также на прошлой неделе за такие же нарушения Национальный банк лишил лицензий на торговлю валютными ценностями четырех финансовых компаний.

Напомним, в Украине будут продавать валюту в обменниках по новым правилам.

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