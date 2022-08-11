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НБУ анулював ліцензію ще одній мережі обмінників валют

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НБУ анулював ліцензію ще одній мережі обмінників валют

Фото: УНІАН

Нацбанк України позбавив ліцензії ще одну мережу обміну валют.

Йдеться про компанію "Голден груп". За даними регулятора, вона порушила норми українського законодавства. 

Про це йдеться у повідомленні НБУ. 

"Крім того, встановлені факти перешкоджання цією компанією у проведенні членами інспекційної групи Національного банку позапланової виїзної перевірки, здійснення валютно-обмінної операції без її документального оформлення та інші порушення", - повідомили в НБУ. 

Державний регулятор зазначив, що ця компанія охоплює близько 0,15% ринку готівкового обміну валют та має 18 пунктів обміну валют.

Також минулого тижня за такі самі порушення Національний банк позбавив ліцензій на торгівлю валютними цінностями чотири фінансові компанії.

Нагадаємо, в Україні продаватимуть валюту в обмінниках за новими правилами.

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