НБУ анулював ліцензію ще одній мережі обмінників валют

Нацбанк України позбавив ліцензії ще одну мережу обміну валют.
Йдеться про компанію "Голден груп". За даними регулятора, вона порушила норми українського законодавства.
Про це йдеться у повідомленні НБУ.
"Крім того, встановлені факти перешкоджання цією компанією у проведенні членами інспекційної групи Національного банку позапланової виїзної перевірки, здійснення валютно-обмінної операції без її документального оформлення та інші порушення", - повідомили в НБУ.
Державний регулятор зазначив, що ця компанія охоплює близько 0,15% ринку готівкового обміну валют та має 18 пунктів обміну валют.
Також минулого тижня за такі самі порушення Національний банк позбавив ліцензій на торгівлю валютними цінностями чотири фінансові компанії.
Нагадаємо, в Україні продаватимуть валюту в обмінниках за новими правилами.
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