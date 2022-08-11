У Новій Каховці гримлять потужні вибухи

Меншає російських окупантів та їхньої військової техніки.

Про це депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив у Мережі.

"Херсонщина. У Новій Каховці повідомляють про сильні вибухи. Меншає окупантів та їхньої техніки", – йдеться у короткій заяві.

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Нагадаємо, 5 серпня у Новій Каховці прогримів вибух на складі з боєприпасами російських військ.

10 серпня стало відомо, що ЗСУ поцілили по мосту біля Каховської ГЕС. Це остання транспортнаартерія загарбників і тепер вони не мають змоги перевозити достатньо зброї й техніки через річку Дніпро в Херсонській області.

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