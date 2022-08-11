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У Херсонській області високовольтна лінія передачі влаштувала окупантам "диверсію"

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У Херсонській області високовольтна лінія передачі влаштувала окупантам "диверсію"

На Херсонщині впала високовольтна лінія.

Вона веде від Запорізької АЕС до окупованого Криму.

Про це повідомляють у місцевих пабліках Херсону.

На тимчасово окупованій території Херсонської області сталася "диверсія". Її влаштувала окупантам українська високовольтна лінія електропередачі.

"По трасі, яка йде на Чаплинку (біля Нової Кам’янки) впав високовольтний стовб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що бстріл Запорізької АЕС не призвів до "безпосередньої загрози для ядерної безпеки", вважають а МАГАТЕ.

Нагадаємо, російські окупанти 5 серпня в тимчасово захопленому Енергодарі знову влаштували провокацію, відкривши вогонь у напрямку Запорізької АЕС.

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