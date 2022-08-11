Favbet передав ЗСУ позашляховик, дрони і спецзасоби

«Favbet Foundation закупив і доставив на передову дрони, портативні сонячні зарядні пристрої, лазерний дальномір, радіостанції. Також для більшої мобільності батальйону було передано автомобіль Nissan X-Trail», – повідомили в Фонді.

Амуніцію і засоби зв’язку отримали бійці одного з київських батальйонів, який зараз дислокується на Харківському напрямку.

Нагадаємо, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи в сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовано на допомогу країні та армії.

На потреби Збройних Сил України групою компаній Favbet вже передано понад 6,5 тонн палива, надано допомогу для закупівлі трьох машин «швидкої» допомоги для миколаївських медиків та восьми автомобілів, два з яких броньовані. Загалом компанія та Фонд допомогли ЗСУ на суму понад 30 млн грн.