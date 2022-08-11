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Favbet передав ЗСУ позашляховик, дрони і спецзасоби Новини компаній

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Favbet передав ЗСУ позашляховик, дрони і спецзасоби

Захисники України за сприяння Favbet Foundation отримали чергову партію допомоги – позашляховик, дрони, цифрові мобільні радіостанції.

«Favbet Foundation закупив і доставив на передову дрони, портативні сонячні зарядні пристрої, лазерний дальномір, радіостанції. Також для більшої мобільності батальйону було передано автомобіль Nissan X-Trail», – повідомили в Фонді.

Амуніцію і засоби зв’язку отримали бійці одного з київських батальйонів, який зараз дислокується на Харківському напрямку.

Нагадаємо, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи в сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовано на допомогу країні та армії.

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На потреби Збройних Сил України групою компаній Favbet вже передано понад 6,5 тонн палива, надано допомогу для закупівлі трьох машин «швидкої» допомоги для миколаївських медиків та восьми автомобілів, два з яких броньовані. Загалом компанія та Фонд допомогли ЗСУ на суму понад 30 млн грн.

Дата публікації
Перегляди
310
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