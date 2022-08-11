"Вкрали навіть презерватив": у "ЛДНР" скаржаться до прокуратури на мародерство окупантів

Жителі так званих "ЛНР" та "ДНР" скаржаться до російської прокуратури, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські солдати безжально грабують та руйнують їхні будинки.

Російські солдати виносять з будинків все, що бачать.

У розпорядженні The Insider і Bellingcat опинився архів скарг до військової прокуратури Росії, з яких можна дізнатися про мародерство російських солдатів у так званих "ЛНР" та "ДНР".

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Зокрема, в одному зі звернень говориться, що в окупованому 2014 року селі Любовка російський танк вибив ворота, зніс паркан і заїхав у гараж, пошкодивши машини господарів. Після цього будинок пограбували.

"Вкрали запчастин та інструментів на 200 тисяч рублів, аж до того, що вони вкрали дрібні гроші з машини та презерватив… Скажіть, це люди?" - цитує видання постраждалих осіб.

В іншому листі автор скаржиться, що в селі Бараниківки на Луганщині, теж окупованому ще 2014 року, "банда мародерів", що представилася офіцерами та солдатами "ЛНР", пограбувала житлові будинки і об'єкти інфраструктури.

"Банда мародерів зайшла до нашого села після 8 березня і зухвало пограбувала школу, дитячий садок, аптеку, три магазини, фермерів і, зламавши замки, зайняла два будинки", - скаржаться люди.

Раніше стало відомо, що за три місяці війни російські військові відправили із прикордонних з Україною міст щонайменше 58 тонн посилок (награбоване в українців – ред). Найбільша з них важила понад 380 кілограмів, йдеться у дослідженні "Медіазони".

Люди у формі російських військових відправляли додому різні речі, серед яких вдалося розглянути кросівки, шини, мікрофон, телевізор, ковбаси та консерви, гітару, намет та багато іншого.

Тим часом родичі російських солдатів продають своїм співвітчизникам майно та техніку, яку окупанти вкрали у будинках українців. Так, у телефонній розмові, яку перехопила СБУ, жінка розповіла чоловікові-окупанту, що продає крадену техніку з України. У Росії навіть організували "логістичні центри", куди доправляють награбоване військовими-мародерами.

ТСН відвідала німецьке місто, де Червона Армія чинила зґвалтування і мародерство

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