"Украли даже презерватив": в "ЛДНР" жалуются в прокуратуру на мародерство оккупантов

Жители так называемых "ЛНР" и "ДНР" жалуются в российскую прокуратуру, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину российские солдаты безжалостно грабят и разрушают их дома.

Российские солдаты выносят из домов все, что видят.

В распоряжении The Insider и Bellingcat оказался архив жалоб в военную прокуратуру России, из которых можно узнать о мародерстве российских солдат в так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Также читайте В Буче мародеры украли из ломбардов 800 тысяч грн во время боевых действий (фото)

В частности, в одном из обращений говорится, что в оккупированном в 2014 году дселе Любовка российский танк выбил ворота, снес забор и заехал в гараж, повредив машины хозяев. После этого здание ограбили.

"Украли запчастей и инструментов на 200 тысяч рублей, вплоть до того, что они украли деньги из машины и презерватив… Скажите, это люди?" — цитирует издание пострадавших.

В другом письме автор жалуется, что в селе Бараниковки на Луганщине, тоже оккупированном еще в 2014 году, "банда мародеров", представившаяся офицерами и солдатами "ЛНР", ограбила жилые дома и объекты инфраструктуры.

"Банда мародеров зашла в нашу деревню после 8 марта и дерзко ограбила школу, детский сад, аптеку, три магазина, фермеров и, сломав замки, заняла два дома", — жалуются люди.

Ранее стало известно, что за три месяца войны российские военные отправили из приграничных с Украиной городов не менее 58 тонн посылок (награбленное у украинцев – ред). Самая большая из них весила более 380 килограммов, говорится в расследовании "Медиазоны".

Люди в форме российских военных отправляли домой разные вещи, среди которых удалось рассмотреть кроссовки, шины, микрофон, телевизор, колбасы и консервы, гитару, палатку и многое другое.

Тем временем родственники российских солдат продают своим соотечественникам имущество и технику, которую оккупанты украли в домах украинцев. Так, в телефонном разговоре, который перехватила СБУ, женщина рассказала мужчине-оккупанту, что продает ворованную технику из Украины. В России даже организовали "логистические центры", куда доставляют награбленное военными-мародерами.

ТСН посетила немецкий город, где Красная Армия совершала изнасилование и мародерство

Читайте также: