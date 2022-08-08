Бои за награбленное: в Мариуполе россияне устроили стрельбу с "ДНРовцами"

В Мариуполе процветает мародерство и произвол оккупантов.

Вчера вечером, 7 августа, в Левобережном районе Мариуполя, в частном секторе, произошла стрельба между россиянами и "ДНРовцами", которые не смогли поделить награбленное.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"По предварительной информации один россиянин легко ранен, пять "древцов" арестованы. Надеемся на скорую расправу российского военного недоправосудия", — рассказал он.

Также, по его словам, в одном из домов Приморского района раздались три взрыва, подорвались двое бурят-подрядчиков. Еще двое в тяжелом состоянии.

"Влезли мародерить – нарвались на минометные мины со времен обороны Мариуполя. Не жалко от слова совсем. Мариуполь мстит", — отметил Андрющенко.

Напомним, оккупанты организовали концерт на разрушенной "Азовстали" и зажгли вечный огонь.

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