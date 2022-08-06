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Секретная операция по прорыву на вертолетах в Мариуполь: интервью с "азовцем" "Мольфаром"

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Секретная операция по прорыву на вертолетах в Мариуполь: интервью с "азовцем" "Мольфаром"

Фото: ТСН

Один из героических защитников Мариуполя на псевдо "Мольфар", "азовец", отвечавший за связь в штабе обороны Мариуполя, был тяжело ранен. И стал участником первой секретной операции по прорыву на вертолетах в заблокированный Мариуполь.

В эксклюзивном интервью корреспонденту ТСН Оксане Радионовой боец рассказал: почему россиянам не удалось заглушить связь в Мариуполе, где командир "Редис" и как россияне отфильтровали "азовцев" перед терактом в Оленовке.

– Кто из твоих ближайших собратьев был в Оленовке?

Я в полку с 2014 года. И я знаю очень много людей. Там были офицеры управления. Даже предварительно в списках погибших, которые обнародовала Россия, есть как среди раненых мои хорошие друзья и подчиненные, так и среди погибших. Это как акт публичной казни не иначе. Это военное преступление.

Справка: В ночь на 29 июля вспыхнул один из бараков исправительной колонии в оккупированном поселке Оленовка Донецкой области. Погибли по меньшей мере 50 военнопленных, 73 ранены. Россия организовала массовое убийство украинских пленных, чтобы дискредитировать украинские силы, в частности, чтобы навредить поставке эффективного оружия в Украину.

У нас как раз была информация о том, что моего хорошего друга увезли за два дня до этого. Просто их перевезли в другой барак. Все были очень удивлены – зачем их перевезли туда. И потом на следующий день – взрыв. И там были только военнослужащие "Азова" именно в этом бараке. В основном это были артиллеристы, минометчики. Вот так решили российские военные, хотя военными их трудно назвать, наверное – террористы.

– Командир "Редис" жив? Ты знаешь что-нибудь о нем?

Он сейчас в Москве, но где именно, что сейчас там с ним происходит – никто не знает. У него нет ни связи с родными, ни со спецслужбами, вообще ни с кем.

– Как вас ранили и когда?

На заводе "Азовсталь". Мне нужно было поехать в город, завезти ребятам горючее. Я шел с двумя канистрами бензина в свою машину и просто в один момент – взрыв. И я понимаю, что я падаю. Я опускаю голову вниз – моя нога сломана, я просто не могу на нее опереться и падаю на землю. Потом последовали еще три взрыва. Как потом оказалось, это была авиация. На нас бросили четыре бомбы. Мои ребята меня эвакуировали тогда еще в целый госпиталь – 555 военный госпиталь в городе Мариуполе.

– Оперировать было чем?

Мне очень повезло, что на тот момент госпиталь был еще цел. Меня привезли и хорошо прооперировали, потому что у меня было тяжелое ранение в живот. После того как меня привезли в госпиталь, туда прилетела авиабомба и госпиталь был уничтожен. И уже после того госпиталь переехал в бункер на "Азовстали". В бункере находились 100 человек – лежачие раненые. Одна операционная, минимум медиков, уже начиналась проблема с медикаментами.

– Как ты узнал об эвакуации?

Об эвакуации узнал лично от командира, от друга "Рэдиса". Он подошел ко мне, спросил, как мои дела, как здоровье, как настроение и сказал, что, скорее всего, утром будет эвакуация, и готов ли полететь на вертолете. Я сказал, что, конечно, я соглашаюсь, потому что он озвучил, что нужно будет в случае худших сценариев восстанавливать полк здесь, на свободной территории, и поэтому мы должны жить, чтобы продолжать это дело.

Справка: 21 марта в 6:00 к окруженному со всех сторон заводу "Азовсталь" должны были прибыть вертолеты с оружием и средствами связи, и эвакуировать тяжело раненых "азовцев". Спецоперация производилась в полной секретности. Пилоты летели на спасение, зная, что шанс быть сбитым превосходят все приемлемые пороги.

– А вы понимали, насколько это было рисково – прорываться так далеко в тыл врага?

Я до последнего не верил, что могут долететь наши вертолеты. Должны быть в 6, а они прилетели в 6:40, на 40 минут опоздали. И за этот короткий промежуток времени по заводу "Азовсталь" было четыре авианалета и четыре артобстрела по городу. Ты просто лежишь и слышишь, как летят артснаряды над тобой, и ты не знаешь, куда они упадут. Я был абсолютно уверен, что как только вертолеты сядут, их сразу уничтожит артиллерия или авиация.

Затем вертолеты сели, началась разгрузка. Я это хорошо помню, потому что первая коробка, которая выпала из вертолета, это был ящик из Starlink, который я очень долго заказывал. И осталось одно, последнее оптоволокно, заходившее в город со стороны Розовки, и оно уже почти не работало. И это был очень критический вопрос, поэтому мы ждали этих первых бортов, чтобы они доставили Starlink. Сейчас уже можно сказать о том, что мы заказывали хотя бы 2 Starlink, а благодаря Главному управлению разведки нам привезли 22 комплекта. В последний день уже, когда ребята выходили в мае, командир узла связи доложил о том, что уничтожили последние два Starlink. То есть из 22-х 20 были уничтожены вражеской артиллерией, авиацией. Благодаря тому, что такое большое количество привезли, все смогли увидеть видео из "Азовстали".

– Это было два вертолета?

Да. В моем борту было восемь человек. Нас было три лежачих и пятеро сидячих. Я назвал это американскими горками на максималках. Максимальная скорость, минимальная высота, огибая рельеф, ты просто постоянно – вниз-вверх, вниз-вверх. Самым опасным моментом было выйти из первого кольца вокруг Мариуполя. А потом еще был такой участок фронта – на переходе в Запорожской области, где линия фронта шла между противником и нами. Там была вероятность, что могут поразить и наши силы, поскольку операция была очень секретной и пехота даже не знала обо всей этой истории.

– Ты когда садился на борт, понимал, что это мог быть твой последний полет?

Конечно. Я был более чем уверен, что никто – как они, так и мы – не могли поверить в то, что на такую глубину могли залететь наши вертолеты.

– Это был первый рейс, но не последний?

Примерно, насколько я знаю, было семь рейсов. Но достоверной информации у меня нет.

– Вы готовили город? Как вы его готовили?

Было максимальное сопротивление, вплоть до того, что на окраине города не позволяли копать окопы, потому что это же сельхозугодия, на которых должно быть посевное. А ведь это частная собственность, и соответственно, это незаконно, нельзя. Пока не введено военное время, мы не имеем права копать там окопы и готовить город к обороне. Никто не верил. Просто никто не верил, что будет какая-то война.

– А что вы думали в полку? Вы верили?

18 февраля сказал наш комнадыр, Герой Украины друг "Рэдис" о том, что у нас есть два варианта: мы можем подготовиться, сделать все и войны не будет, и мы будем молодцы, а можем не подготовиться, а если будет война, то это будет самая большая ошибка в нашей жизни.

– В Мариуполе какая у тебя была должность?

Я отвечал за всю связь в городе.

– Как удавалось поддерживать связь в полной блокаде?

Обычная Motorola, но это же полицейские радиостанции, которые для военных действий не предназначены в принципе. Россияне не смогли заглушить нашу связь. Они пробовали, но ничего не вышло. Мы в полку были одними из первых, кто вообще использовал автоматические системы управления военными.

Город был разделен по секторам, грубо говоря, по батальонам, и в каждом штабе была развёрнута автоматическая система управления, на которой они видели поле боя в данный момент. В Мариуполе, когда огромное количество разных подразделений, разных силовых структур, и если бы у них всех была эта единая система АСУ, мы могли бы нормально действовать и соответственно реагировать. И нет этих дурацких вопросов: а кто там? А кто ходит по этой посадке? И кто стреляет? Это достаточно упрощает все вопросы взаимодействия.

– Когда и почему вы выбрали "Азовсталь"?

"Азовсталь" была выбрана на том же совещании 18 февраля. Когда мы услышали количество имеющихся у нас средств и сил, и посмотрели на карту, то поняли, что задача неправоможна для выполнения. И тогда было принято решение, что в случае плохих сценариев все силы и средства будут оттягиваться на завод "Азовсталь".

– Благодаря вам удалось сдержать россиян?

Мы все изначально понимали, насколько это опасна история. Однако никто не опустил руки и не сказал: "Ну, все, раз так – расходимся, переодеваемся в гражданскую одежду и едем в Европу". Все сказали: "Ну, будем драться, сколько сможем. Сделаем все, что можем, чтобы силы, которые спрятались вокруг Мариуполя, не смогли быстро перебросить на другие участки фронта".

Вы говорили, что оружия не оружия хватало катастрофически, но и продовольствия не хватало, и гражданских надо было кормить?

Работаем, работаем и в один момент оказывается, что на заводе уже 800 гражданских и их нужно кормить, потому что у них ничего нет с собой. Поэтому большинство продовольствия пошло на гражданских. Было тяжело, когда дети голодали.

Справка: Защитники Мариуполя, несмотря на все трудности, 82 дня оттягивали силы противника на себя и дали возможность украинской армии перегруппироваться, подготовить больше личного состава и получить большое количество вооружения от стран-партнеров.

– Почему у россиян от слова "Азов" в глазах темнеет?

Все называли нас разными словами, но потом произошел Мариуполь и все увидели – кто нацисты и фашисты, а кто – защитники своей страны. Наши ребята рисковали своей жизнью, прикрывая мирное население, помогали людям. А они наоборот действовали, как нацисты и фашисты, просто уничтожавшие гражданское население, воевали против людей и роддомов, драмтеатров, а не против военных. Они нарушали все правила и традиции войны.

– Как ты сейчас чувствуешь себя? Собираешься возвращались на фронт?

Быстрее всего восстановиться и стать в строй, чтобы продолжить свою работу, потому что надо возвращать ребят, пока еще есть кого возвращать.

– Благодарю вас за вашу отвагу, несгибаемость.

Спасибо за интервью, за вашу работу. Всем нам победы!

Напомним, 5 августа во Львове родные защитников "Азовстали" вышли на акцию, чтобы призвать мировое сообщество спасти жизнь военнослужащих. И не допустить ужасной казни, как это произошло с украинскими пленными в Оленовке.

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