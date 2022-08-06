Копейка к копейке – миллиарды на армию: НБУ призывает население нести в банки даже от одной монетки

"Смелая гривна" — для армии. Нацбанк начал акцию, когда можно отдать монеты на нужды вооруженных сил Украины. И те, кто в обращении, и те, которые уже не принимают в магазинах.

Оказывается – металлические деньги в карманах украинцев – это колоссальная сумма. И отнести в банк можно даже 10 копеек и это тоже важно, говорится в ТСН.

Сын Романа Борис полтора года откладывал монетки в меру копилки. «Я сначала собирал деньги на океан, потом началась война, копилки я дома оставил, а я своими деньгами смог помочь Украине от папы и мамы», — говорит маленький благотворитель.

Отец Бориса долго думал, как выполнить детскую просьбу. Как только Нацбанк начал акцию "Смелая гривня", отнес все собранные сыном монетки в банк. Вышла тысяча двести восемьдесят одна гривна.

Акция НБУ стартовала 1 августа и продлится до 31 октября. И пусть это просто копейки, но в кошельках, на полках украинцев их – гигантская сумма. «На сегодняшний день монет, которыми можно рассчитаться – на общую сумму пять миллиардов гривен», — говорит руководитель управления связей с общественностью и финансовой осведомленности НБУ Леся Войтицкая.

Монет же, вышедших из обращения на 500 миллионов гривен. И те и другие – можно передать на ВСУ. На сайте Нацбанка указано, как правильно это сделать.

Монеты 10 копеек, 50 копеек, гривна, две, пять и десять, которые в обращении примут в отделениях нескольких определенных банков и сразу перечислят на счет для армии.

Те же монетки, которые перестали ходить — будут немного длиннее путь в ВСУ. 1,2,5 и 25 копеек – в конкретных банках возьмут и поменяют на действительные деньги. А потом их можно будет задонатить.

Ирина и Мария – принесли монеты килограммами. Говорят – это такая человеческая психология – копейки, будто и не деньги, потому и накопили их дома. «Вчера, когда увидела инициативу, поняла – это время пришло», — говорит Мария.

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Каждый мешочек кассиры считают минут 15, вышло полторы тысячи гривен у Ирины и еще 731 гривна у Марии. Деньги, которые просто валялись дома, теперь пойдут на ВСУ.

«Все украинцы сейчас хотят как-то помочь, мы таким образом даем им такую возможность, каждый из нас может хотя бы 10 копеек сдать, чтобы приблизить победу. И таким образом мы еще распространяем культуру благотворительности», — говорят в Нацбанке.

Шестилетний Борис также радуется, что и он присоединился к приближению победы, которая будет для него означать возвращение домой и воссоединение семьи.

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