В Харьковской области военные уничтожали батарею оккупантов, когда начался обстрел: ТСН оказалась на линии огня

На севере Харьковской области рашисты пытаются подтянуть орудия так, чтобы дотянуться до жилых кварталов.

Корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко в упор увидел, как останавливают вражескую артиллерию, попал под обстрел вместе с украинскими военными.

Сергей был старостой села, статус госслужащего давал ему возможность остаться в тылу, но решил иначе. Добровольно пошел в войско и теперь просто подносит снаряды. «Адреналин. Там в этой должности, по бумажкам, такого адреналина нет», — говорит артиллерист Сергей.

Адреналин – это когда одна пушка и десяток мужчин становятся одной семьей. Леса севернее Харькова надежно скрывают немало таких сюрпризов для оккупантов.

Американская пушка М777 – в режиме охоты, артразведка ищет цель. В приоритете – российские батареи, которые враг пытается подтянуть поближе к Харькову. Чем больше таких орудий прячется в лесу, тем меньше вражеских снарядов упадет на головы мирным харьковчанам.

Отношения здесь действительно родственны. Когда тихо, можно критиковать армию за лишний бюрократизм, или поссориться с командиром из-за требований брить бороду. Но все меняется, когда возникает цель. Разведка сделала свою часть работы, теперь очередь пушкарей. Группа разных по возрасту и опыту мужчин превращается в единый механизм.

Преимущество россиян в артсистемах – безумное, в несколько раз. Точнее, дальше, скорее, — только так и может действовать украинская «арта», чтобы сдержать нашествие оккупантов. На одну враждебную цель «Три топора», — так называют установку на фронте, — тратит меньше снарядов, чем старые советские системы.

Исчерпаемые арсеналы советских времен сделали переход на натовский калибр, 155 миллиметров, неизбежным. Россияне охотятся на американские пушки и это самая рискованная часть работы артиллеристов. Бывшему старости Сергею вдруг становится не до шуток. Начинается обстрел от неприятеля. Батарею кроет русская реактивная артиллерия. Над военными со съемочной группой взрываются кассетные боеприпасы.

Американская пушка оказалась метким оружием, но, бойцы говорят, не идеальной. «Когда электроника работает, то вообще безотказно. Но когда что-то выходит из строя, у нас начинаются проблемы. Подольше подзаряжается, что-то приходится вручную доказывать. Выход. Очень близко!», – рассказывают ребята.

Пушки жизненно необходимы на фронте, чтобы не дать врагу прорвать нашу оборону. Новичков готовили на «Три семерки» максимально быстро. «Пять дней обучения», – говорит артиллерист Юрий.

Обстрел закончился. Судя по остаткам боеприпасов, российские ракеты прилетели с севера, вероятно даже с российской территории. Все живы-здоровы. Пушка «Три топора» тоже осталась невредимой и снова готова к поединку с абсолютным злом.

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