Аннулированы диппаспорта 225 нардепов: в МИД назвали причину

МИД Украины признал недействительными 225 дипломатических паспортов народных депутатов, поскольку документы не были своевременно возвращены на хранение, хотя ведомство неоднократно просило об этом.

В министерстве пояснили, что дипломатические паспорта выдаются народным депутатам исключительно для осуществления официальных командировок.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на комментарий от МИДа Украины.

"За последние месяцы МИД Украины несколько раз обращался к народным депутатам с просьбой вернуть паспорта и взаимодействовал с Верховной Радой для организации этого процесса. Последний раз мы просили сдать паспорта в течение июля. Все наши призывы были проигнорированы", – говорится в заявлении министерства.

"Соответственно, руководствуясь законодательством Украины, МИД Украины признал недействительными 225 дипломатических паспортов народных депутатов, которые не были своевременно возвращены в МИД на хранение", – добавили там.

Во внешнеполитическом ведомстве также пояснили, что после возвращения из командировки нардепы в течение 10 дней должны вернуть диппаспорта в МИД на хранение. Ни при каких обстоятельствах эти документы не могут использоваться для частных поездок.

В то же время в МИДе заверили, что безотлагательно выдадут диппаспорта депутатам, которые будут отбывать в официальные командировки от Верховной Рады.

Напомним, в июле спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что планируется проверка причин выезда некоторых народных депутатов за границу после полномасштабного вторжения России в Украину.

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