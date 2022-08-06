Анульовано диппаспорти 225 нардепів: у МЗС назвали причину

МЗС України визнало недійсними 225 дипломатичних паспортів народних депутатів, оскільки документи не було вчасно повернуто на зберігання, хоча відомство неодноразово просило про це.

У міністерстві пояснили, що дипломатичні паспорти видаються народним депутатам виключно для здійснення офіційних відряджень.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на коментар від МЗС України.

"За останні місяці МЗС України кілька разів зверталося до народних депутатів з проханням повернути паспорти і взаємодіяло з Верховною Радою для організації цього процесу. Останній раз ми просили здати паспорти впродовж липня. Всі наші заклики були проігноровані", – йдеться в заяві міністерства.

"Відповідно, керуючись законодавством України, МЗС України визнало недійсними 225 дипломатичних паспортів народних депутатів, які не були своєчасно повернуті до МЗС на зберігання", – додали там.

В зовнішньополітичному відомстві також пояснили, що після повернення із відрядження нардепи протягом 10 днів в повинні повернути диппаспорти до МЗС на зберігання. За жодних обставин ці документи не можуть використовуватися для приватних поїздок.

Водночас в МЗС запевнили, що невідкладно видадуть диппаспорти депутатам, які відбуватимуть в офіційні відрядження від Верховної Ради.

Нагадаємо, в липні спікер парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що планується перевірка причин виїзду деяких народних депутатів за кордон після повномасштабного вторгнення Росії до України.

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