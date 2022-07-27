Квітучий сад та плодоносний город на кавовій гущі: як використовувати добрива з кавоварки

Кавова гуща — поліфункціональний продукт. Косметологи рекомендують використовувати її як скраб, експерти зі прибирання – як ароматизатор повітря, а садівники – як добриво.

Кавова гуща як добрива — чудова ідея. Пропонуємо вам кілька способів її використання від фахівців Gardening know how.

Компостування

Якщо додавати кавову гущу до компосту, це дозволить поповнити її азотом. Використані кавові фільтри можна також компостувати. А ось капсули – ні. Якщо ви додаватимете використану кавову гущу в компостну купу, майте на увазі, що вона вважається зеленим компостним матеріалом і повинна бути збалансована з додаванням невеликої кількості коричневого компостного матеріалу (листя, тирса, тріска).

Кавова гуща як добрива

Деякі садівники воліють поміщати кавову гущу прямо в ґрунт і використовувати її як добрива. Слід мати на увазі, що кавова гуща додає азот у ваш компост, але не додає азот у ваш ґрунт відразу. Але і без цього приносить багато користі: додає органічні речовини, покращує дренаж, утримання води та аерацію у ґрунті.

Використана кавова гуща також допомагає мікроорганізмам, корисним для росту рослин та приваблює дощових хробаків. Теза про те, що кавова гуща підвищує рівень кислотності ґрунту, що добре для рослин, що люблять кислоту, насправді вірно лише для свіжої кавової гущі. Свіжа кавова гуща кисла, а гуща з вашої кавоварки або джезви нейтральна. Якщо ви промиєте використану кавову гущу, вона матиме майже нейтральний pH 6,5 і ніяк не вплине на кислотність ґрунту.

Як використовувати кавову гущу як добрива

Це досить просто: додайте кавову гущу у ґрунт навколо рослин. Недопиту каву, що охолола, теж можна виливати на грядки і клумби. кава теж добре працює.

Як ще можна використовувати кавову гущу в саду

Кавова гуща також може бути використана в саду та для інших цілей:

як мульча для своїх рослин;

для захисту рослин від слимаків та равликів;

для відлякування кішок, щоб вони не використовували ваші квіткові та овочеві грядки як туалет;

як корм для черв'яків, якщо робите вермикомпостування (переробку органічних відходів) у контейнері для черв'яків;

Свіжа кавова гуща (мелена кава) у вашому саду

Ви можете розсипати свіжу кавову гущу навколо кислотолюбних рослин, таких як азалії, гортензії, чорниці та лілії. Багатьом овочам теж подобається трохи кислий ґрунт, але не помідорам, вони зазвичай погано реагують на додавання кавової гущі.

А ось коренеплоди, такі як редиска та морква, реагують сприятливо, особливо при змішуванні з ґрунтом під час посадки. Вважається, що використання свіжої кавової гущі також пригнічує зростання бур'янів.

Посипання сухою свіжою гущею навколо рослин (і поверх ґрунту) допомагає відлякати деяких шкідників так само, як і використана кавова гуща.

Але при використанні свіжої кавової гущі деякі грибкові патогени можуть бути пригнічені. Частково це пов'язано із вмістом кофеїну. Замість кофеїну, що міститься у свіжій, не завареній кавовій гущі, який може мати несприятливий вплив на рослини, ви можете використовувати каву без кофеїну або мінімально використовувати свіжу гущу, щоб уникнути будь-яких проблем.

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