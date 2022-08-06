Цветущий сад и плодоносный огород на кофейной гуще: как использовать удобрение из кофеварки

Кофейная гуща - продукт полифункциональный. Косметологи рекомендуют использовать ее как скраб, эксперты по уборке - как ароматизатор воздуха, а садоводы - как удобрение.

Кофейная гуща в качестве удобрения — отличная идея. Предлагаем вам несколько способов ее использования от специалистов Gardening know how.

Компостирование

Если добавлять кофейную гущу в компост, это позволит пополнить ее азотом. Использованные кофейные фильтры также можно компостировать. А вот капсулы - нет. Если вы будете добавлять использованную кофейную гущу в компостную кучу, имейте в виду, что она считается зеленым компостным материалом и должна быть сбалансирована с добавлением небольшого количества коричневого компостного материала (листья, опилки, древесная щепа)

Кофейная гуща в качестве удобрения

Некоторые садоводы предпочитают помещать кофейную гущу прямо в почву и использовать ее в качестве удобрения. Следует иметь в виду, что кофейная гуща добавляет азот в ваш компост, но не добавляет азот в вашу почву сразу. Но и без этого приносит много пользы: добавляет органические вещества, улучшает дренаж, удержание воды и аэрацию в почве.

Использованная кофейная гуща также помогает микроорганизмам, полезным для роста растений и привлекает дождевых червей. Тезис о том, что кофейная гуща повышает уровень кислотности почвы, что хорошо для растений, любящих кислоту, на самом деле верно только для свежей кофейной гущи. Свежая кофейная гуща кислая, а гуща из вашей кофемашины или джезвы - нейтральна. Если вы промоете использованную кофейную гущу, она будет иметь почти нейтральный pH 6,5 и никак не повлияет на кислотность почвы.

Как использовать кофейную гущу в качестве удобрения

Это довольно просто: добавляйте кофейную гущу в почву вокруг растений. Недопитый остывший кофе тоже можно выливать на грядки и клумбы. Кофе тоже хорошо работает.

Как еще можно использовать кофейную гущу в саду

Кофейная гуща также может быть использована в саду и для других целей:

в качестве мульчи для своих растений;

для защиты растений от слизней и улиток;

для отпугивания кошек, чтобы они не использовали ваши цветочные и овощные грядки в качестве туалета;

в качестве корма для червей, если делаете вермикомпостирование (переработку органических отходов) в контейнере для червей;

Свежая кофейная гуща (молотый кофе) в вашем саду

Вы можете рассыпать свежую кофейную гущу вокруг кислотолюбивых растений, таких как азалии, гортензии, черника и лилии. Многим овощам тоже нравится слегка кислая почва, но не помидорам, они обычно плохо реагируют на добавление кофейной гущи.

А вот корнеплоды, такие как редис и морковь, реагируют благоприятно, особенно при смешивании с почвой во время посадки. Считается, что использование свежей кофейной гущи также подавляет рост сорняков.

Посыпание сухой свежей гущей вокруг растений (и поверх почвы) помогает отпугнуть некоторых вредителей так же, как и использованная кофейная гуща.

Но при использовании свежей кофейной гущи некоторые грибковые патогены также могут быть подавлены. Отчасти это связано с содержанием кофеина. Вместо кофеина, содержащегося в свежей, незаваренной кофейной гуще, который может оказать неблагоприятное воздействие на растения, вы можете использовать кофе без кофеина или минимально использовать свежую гущу, чтобы избежать каких-либо проблем.

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