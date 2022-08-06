В Торецке за сутки задержаны более 10 корректировщиков: фото

Правоохранители в телефонах задержанных обнаружили переписку с иностранными абонентами, а в соцсетях подписки на вражеские группы в поддержку страны-агрессора.

В Торецке, расположенном за 4 км от линии фронта, полицейские за сутки обнаружили более десятка коллаборантов и корректировщиков.

Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

За сутки в Торецке представителями полиции было обнаружено 12 коллаборантов и корректировщиков. Правоохранители в телефонах задержанных обнаружили переписку с иностранными абонентами, а в социальных сетях подписки на вражеские группы в поддержку страны-агрессора.

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"А также фото и видео техники ВСУ, скриншоты меток на Google-картах. Да еще многие зарабатывали на этом — нашли переводы средств из России", — заявил Белошицкий.

Задержанных передали в соответствующие службы.

Напомним, бывшему украинскому телеведущему и пророссийскому пропагандисту Юрию Коту объявили о подозрении в государственной измене. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Кот поддерживает действия российских властей, заявляя об этом публично, в частности, в своем телеграмм-канале.

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