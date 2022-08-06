"Будет греметь — не пугайтесь": синоптик рассказала о погоде в Украине на 7 августа

Завтра, 7 августа, в западных областях Украины похолодает. На остальной территории еще будет жара.

В западных и северных областях могут пройти кратковременные дожди с грозами, в некоторых местах вероятно выпадет град и подует сильный ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"На подходе завтра к Украине холодный атмосферный фронт. Он принесет завтра, 7 августа, похолодание в западные области, ожидается днем +20+25 градусов. На остальной территории Украины еще побудет жара, +26+33 градуса", — сообщила синоптик.

По ее словам, атмосферный фронт организует в западных и северных областях кратковременные дожди с грозами.

"Во время гроз может сильнее хлынуть, выпасть град, даже рвануть шквал — все же контрасты в зоне фронта от +17 до +33 градусов. Зона осадков также в понедельник коснется Винницкой области", — написала Диденко.

В восточных областях, центральных и южной части будет преобладать сухая солнечная погода.

В Киеве 7 августа ожидается дождь с грозой — будет проходить атмосферный фронт.

"Максимальная температура воздуха хоть и будет высокой, однако все же немного снизится, ожидается завтра в пределах +29 градусов. А уже в понедельник в столице будет совсем свежо, где-то в районе +24 градусов. При прохождении фронта будет греметь — не пугайтесь", — отметила Диденко.

Сноптик говорит, что будет прыгать атмосферное давление, поэтому может болеть голова, гипертоникам следует внимательнее относиться к артериальному давлению, вероятны сосудистые обострения.

Ранее сообщалось, что выходные, 6-7 августа, в Украине будут преимущественно жаркими.

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