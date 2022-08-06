Иван Дорн показал своего 7-летнего сына на редком видео

Так, обычно исполнитель предпочитает держать личную жизнь подальше от человеческих глаз.

В фотоблоге музыканта не часто можно увидеть публикации с женой и детьми. Впрочем, на этот раз знаменитость решил похвастаться своим 7-летним наследником.

На видео, которое Дорн запостил в Instagram, Ваня музицирует на сэмплере.

"Очень профессиональный композитор моего нового альбома", – прокомментировал ролик звезда.

В ответ фанаты певца написали в комментариях, что яблоко от яблони точно недалеко упало.

Напомним, трехлетний Лео из Ирпеня спел со своим папой. Мальчик и его отец Александр перепели украинскую версию хита группы "Ляпис Трубецкой" — "Воины света".

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