Иван Дорн показал своего 7-летнего сына на редком видео

Украинский певец Иван Дорн показал редкое видео со своим сыном Иваном.
Так, обычно исполнитель предпочитает держать личную жизнь подальше от человеческих глаз.
В фотоблоге музыканта не часто можно увидеть публикации с женой и детьми. Впрочем, на этот раз знаменитость решил похвастаться своим 7-летним наследником.
На видео, которое Дорн запостил в Instagram, Ваня музицирует на сэмплере.
"Очень профессиональный композитор моего нового альбома", – прокомментировал ролик звезда.
В ответ фанаты певца написали в комментариях, что яблоко от яблони точно недалеко упало.
Напомним, трехлетний Лео из Ирпеня спел со своим папой. Мальчик и его отец Александр перепели украинскую версию хита группы "Ляпис Трубецкой" — "Воины света".
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