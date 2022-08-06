Іван Дорн показав свого 7-річного сина на рідкісному відео

Так, зазвичай виконавець воліє тримати особисте життя подалі від людських очей.

У фотоблогу музиканта не часто можна побачити публікації з дружиною та дітьми. Втім, цього разу знаменитість вирішив похизуватися своїм 7-річним нащадком.

На відео, яке Дорн запостив в Instagram, Ваня музикує на семплері.

"Дуже професійний композитор мого нового альбому", - прокоментував ролик зірка.

У відповідь, фанати співака написали у коментарях, що яблуко від яблуні точно недалеко впало.

Нагадаємо, трирічний Лео з Ірпеня заспівав зі своїм татусем. Хлопчик та його батько Олександр переспівали українську версію хіта гурту "Ляпис Трубецкой" – "Воїни світла".

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