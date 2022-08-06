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Небезпечна знахідка: на Харківщині в руках у підлітка вибухнув боєприпас - його госпіталізували

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Небезпечна знахідка: на Харківщині в руках у підлітка вибухнув боєприпас - його госпіталізували

Підліток постраждав внаслідок необережного поводження зі снарядом.

У Чугуївській громаді на Харківщині 16-річний підліток постраждав через необережне поводження зі снарядом, що не розірвався. 

Про це повідомляє Харківська ОВА. 

"Хлопець знайшов снаряд і взяв його в руки. Як наслідок – боєприпас здетонував, що призвело до відкритих ран кінцівок. Молоду людину госпіталізували до медзакладу", - йдеться у повідомленні.

В обладміністрації вкотре звернулися до жителів з проханням не торкатися до підозрілих предметів, особливо в місцях нещодавніх обстрілів, і в разі такої знахідки телефонувати в службу порятунку або в поліцію.

Нагадаємо, помер гауляйтер Нової Каховки, на якого скоїли замах українські партизани.

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