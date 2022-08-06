Использование соли в быту: три нестандартных способа

Обычно мы используем соль для приготовления различных блюд. Но эта приправа подходит не только для этого. Есть и необычные методы использования соли в быту. Читайте о них в материале ТСН.ua.

Чтобы жарить пищу безопаснее

Во время жарки пищи брызги горячего масла часто рассекаются в разные стороны, что может стать причиной ожогов.

Чтобы этого не произошло, вам поможет обычная поваренная соль. Нужно всего-навсего насыпать щепотку этой приправы в сковороду с маслом. Так брызги не будут образовываться.

Почистить кастрюли на кухне

Это использование соли в обиходе точно понадобится многим. Ведь даже если готовить еду очень аккуратно, иногда кастрюли придется чистить. Такой способ подойдет и для сильно обгоревшей посуды.

Чтобы почистить кастрюлю с помощью соли, нужно насыпать приправу в емкость, залить водой и оставить на 10-15 минут. После этого поставить на плиту и довести воду до кипения. Вся грязь просто отстанет от стен и чистить будет гораздо легче.

Собрать разбитое яйцо

Иногда бывает, что на столе или полу мы разбиваем сырое яйцо. Собрать его непросто из-за редкого белока. Вот здесь и пригодится еще один нестандартный способ использования соли.

С помощью поваренной соли собрать разбитое яйцо можно гораздо проще. Насыпьте щепотку в тягучий белок, затем просто уберите с помощью тряпки или губки.