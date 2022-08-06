Використання солі в побуті: три нестандартні способа

Зазвичай ми використовуємо сіль для приготування різноманітних страв. Але ця приправа підходить не лишя для цього. Існують і нестандартні способи використання солі в побуті. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

Щоб смажити їжу безпечніше

Під час смаження їжі бризки гарячої олії часто розітаються в різні сторони, що може стати причиною опіків.

Щоб цього не сталося вам допоможе звичайна кухонна сіль. Потрібно всього лише насипати дрібку цієї приправи у сковорідку з олією. Так бризки не будуть утворюватися.

Почистити каструлі на кухні

Це використання солі у побуті точно знадобиться багатьом. Адже навіть якщо готувати їжу дуже акуратно, час від часу каструлі доведеться чистити. Такий спосіб підійде і для сильно обгорілої посуди.

Щоб почистити каструлю за допомогою солі, потрібно: насипати приправу у ємність, залити водою та залишити на 10-15 хвилин. Після цього поставити на плиту і довести воду до кипіння. Весь бруд просто відстане від стінок і чистити буде набагато легше.

Зібрати розбите яйце

Інколи буває, що на столі або на підлозі ми розбиваємо сире яйце. Зібрати його непросто через рідкий білок. Ось тут і знадобиться ще один нестандартний спосіб використання солі.

За допомогою кухонної солі зібрати розбите яйце можна набагато простіше. Насипте дрібку у тягучий білок, а потім просто приберіть за допомогою ганчірки чи губки.